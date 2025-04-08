Американська компанія Pindrop інвестує в українських АІ-інженерів

8 апреля 2025, 19:39

Глобальний лідер Pindrop будує команду в Україні та інвестує в українські таланти у сфері голосової безпеки.

Pindrop, американська компанія, що спеціалізується на голосовій автентифікації та запобіганні шахрайству за допомогою передових голосових технологій, розширюється в Україні. Компанія щойно прийняла до команди вісім інженерів і продовжує формувати потужну команду висококваліфікованих фахівців.

Pindrop вже має досвід співпраці з українськими ІТ-спеціалістами та високо цінує їхні технічні навички, а також здатність ефективно працювати в міжнародних командах. Попри війну, що триває, Україна залишається важливим гравцем у світовій технологічній спільноті.

«Українські інженери мають видатну технічну експертизу, якісну освіту та цінний досвід. Вони добре адаптовані до роботи в американській корпоративній культурі. Саме тому ми ухвалили стратегічне рішення розширювати нашу інженерну команду тут», — зазначає Нірадж Гупта, технічний директор Pindrop.

Інновації у сфері голосової безпеки

Основний напрямок діяльності компанії — автентифікація, виявлення шахрайства та розпізнавання діпфейків у голосових дзвінках. Pindrop використовує штучний інтелект для виявлення аномалій у голосових характеристиках і боротьби з шахрайськими дзвінками, що використовують підроблені голоси.

Ці рішення вже активно застосовуються у банківській сфері, страхуванні та інших галузях, де захист голосових комунікацій є критично важливим.

Можливості для українських спеціалістів

З інвестиціями Andreessen Horowitz та Google Ventures, Pindrop активно розвиває свої продукти, пропонуючи інженерам нові можливості для кар’єрного зростання. Зокрема, компанія поглиблює дослідження у сфері аудіо- та відео-діпфейків, які набирають популярності в усьому світі.

«Окрім України, у нас є колеги в США, Канаді, Великій Британії та Європі. Ми підтримуємо модель розподілених команд, що забезпечує спільну роботу над однаковими викликами», — додає Володимир Шульга, Senior Director of Engineering в Україні.

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