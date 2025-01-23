Ticket to America допомагає легально переїхати до США

23 января 2025, 11:15

Ticket to America - це компанія, яка спеціалізується на допомозі людям у переїзді до США. Вони пропонують широкий спектр послуг, спрямованих на те, щоб зробити цей процес максимально простим та ефективним.

Лотерея Green Card . Це допомога в оформленні документів та участь у лотереї для отримання зеленої карти США. На сайті є реєстрація на грін-карту 2026.

Вебінари . Компанія проводить регулярні онлайн-семінари, де можна отримати детальну інформацію про різні аспекти імміграції до США.

Візовий супровід . Повна підтримка на всіх етапах оформлення візи, включаючи консультації, підготовку документів та представництво в консульстві.

Робота в туризмі . Допомога у пошуку роботи в туристичній сфері США.

Uniting 4 Ukraine. Спеціальна програма, спрямована на допомогу українцям у переїзді до США.

Основні послуги Ticket to America:

Тисячі українців обирають Ticket to America, тому що компанія має великий досвід у сфері імміграції та допомогла вже сотням людей переїхати до США. Адже Ticket to America пропонує широкий спектр послуг, що дозволяє клієнтам отримати все необхідне в одному місці.

При цьому кожен клієнт отримує індивідуальну консультацію та підтримку на всіх етапах процесу. А компанія надає всю необхідну інформацію про свої послуги та вартість.

Чому українці хочуть переїхати до Америки?

Існує багато причин, чому українці прагнуть розпочати нове життя в США. Адже ця країна вважається однією з найстабільніших країн світу з розвиненою економікою та високим рівнем життя. Хоча після обрання Дональда Трампа на посаду президента США може спостерігатися деякий період турбулентності, адже усім відомо його відношення до проблем імміграції. Але ж мова йде саме про нелегальну імміграцію, в основному з південного напрямку, з боку Мексики та інших країн Латинської Америки.

Та у будь-якому разі в США є багато можливостей для отримання якісної освіти, професійного зростання та побудови успішної кар’єри.Це країна з розвиненою демократією, де поважаються права людини. А середній рівень заробітної плати в США значно вищий, ніж в Україні.

Тож Ticket to America допоможе вам реалізувати свою американську мрію. Наразі компанія має такі здобутки: 900 відкритих віз в США та Канаду, 165 схвалених справ Uniting 4 Ukraine, 198 змінених і продовжених статусів, 167 виданих дозволів на роботу, 124 схвалених Temporary Protected Status, 69 виграних та отриманих Green Card. А її представниця у США Уляна Воян є офіційним імміграційним провайдером, зареєстрованим в Attorney General Office штату Іллінойс.