Застосунок Укрзалізниці та Mastercard здобув нагороду Transport Ticketing Awards

24 марта 2026, 13:45

Укрзалізниця та Mastercard стали переможцями в номінації "Цифрові інновації" (Digital Innovation) міжнародної премії Transport Ticketing Awards за цифровізацію залізничних пасажирських сервісів України.

Церемонія нагородження відбулася у Лондоні в рамках щорічного форуму Transport Ticketing Global, який об'єднує лідерів транспортної індустрії, технологічних новаторів та регуляторів з усього світу.

"Сьогодні 80% залізничних квитків в Україні продається через цифрові канали, тоді як до повномасштабної війни цей показник становив 68%. Це результат великої трансформації, яку Укрзалізниця пройшла за ці роки, щоб зробити сервіс купівлі квитків зручнішим, швидшим і доступнішим для мільйонів пасажирів. Ми вдячні Mastercard за надійне партнерство, технологічну експертизу та підтримку у розвитку цифрових сервісів, які сьогодні є невід’ємною частиною подорожей залізницею", — зазначив Олександр Перцовський, голова правління Укрзалізниці.

Номінація Digital Innovation відзначає найбільш інноваційне використання цифрових технологій у системах продажу квитків та оплати проїзду.

"Залізниця — це ключова транспортна артерія України, і її цифровізація для нас завжди була більше, ніж технологічним проєктом. Це про те, щоб мільйони пасажирів могли придбати квиток у кілька кліків — зручно, швидко та безпечно. Ця нагорода — міжнародне підтвердження неймовірних результатів цифрової трансформації Укрзалізниці, і ми раді бути частиною цього шляху та надалі разом розвивати цифрові сервіси, роблячи подорожі більш комфортними для мільйонів українців", — коментує Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Мобільний застосунок Укрзалізниці, розроблений за підтримки Mastercard та запущений під час повномасштабної війни у 2022 році, став ключовим елементом цифровізації залізничних перевезень. Сьогодні застосунок має понад 6 мільйонів користувачів та налічує понад 55 мільйонів придбаних квитків. Застосунок пропонує такі унікальні функції, як автовикуп квитків, програму лояльності з ексклюзивними пропозиціями від різних брендів, пуші про рух поїзда в реальному часі та інші.

Мобільний застосунок був також адаптований для людей з порушеннями зору. Завдяки голосовому керуванню, текстовим міткам, що супроводжують усі кнопки та перемикачі, озвученню динамічної інформації та покращеній контрастності користування застосунком стало ще зручнішим і доступнішим.



