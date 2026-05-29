Совет ЕС одобрил выделение Украине почти €2,8 млрд в рамках Ukraine Facility

29 мая 2026, 14:45

Совет ЕС одобрил 7-й транш финансовой помощи Украине в размере почти €2,8 млрд в рамках программы Ukraine Facility после выполнения Киевом необходимых условий.

В заявлении говорится, что Украина выполнила 11 из 20 требований, предусмотренных для получения очередного транша, а также завершила ряд обязательств, оставшихся с предыдущих этапов программы.Кроме того, Киев досрочно реализовал несколько реформ, запланированных для следующих выплат.

Средства выделяются в рамках Ukraine Facility - программы ЕС объемом более €50 млрд, рассчитанной на 2024–2027 годы и направленной на восстановление, модернизацию и поддержку реформ в стране. Предыдущий, 6-й транш в размере ок. €2,3 млрд был перечислен в декабре 2025 г.