12 мая 2026, 14:15

За три года КНДР заработала почти $14 млрд на войне в Украине — Nikkei

Как отмечает японская газета, эта сумма почти равна годовому ВВП Северной Кореи.



Согласно оценке исследовательского института при Национальной службе разведки (NIS) Южной Кореи, к 2025 году Северная Корея поставила оружия на сумму от $7 млрд до $13,8 млрд. Считается, что, помимо реактивной артиллерии и снарядов, КНДР отправила почти 250 баллистических ракет малой дальности KN-23.



Взамен Северная Корея, вероятно, получила не только иностранную валюту, но и материалы для производства оружия и военные технологии, а также товары первой необходимости.



Считается, что москва заплатила более $600 млн за развертывание северокорейских войск всего за год с осени 2024 года.

