КНДР могла заработать до $5,5 млрд на сделках с РФ по поставкам оружия

18 декабря 2024, 8:45

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на исследователя из Университета иностранных исследований Ханкук в Сеуле Елену Гусейнову.

В отчете, опубликованном в октябре, она также подсчитала, что Северная Корея может получать до $572 млн в год за счет развертывания войск. Это огромная сумма по меркам Северной Кореи, так как официальный экспорт страны в прошлом году составил $330 млн.



СМИ отмечает, что КНДР отправила в рф около 11 тыс. военных. Также, по данным южнокорейских чиновников, Северная Корея передала РФ около 20 тыс. контейнеров с оружием, включая миллионы артиллерийских снарядов, недавно разработанные баллистические ракеты, системы залпового огня и дальнобойные гаубицы.



В то же время северокорейские нефтяные танкеры привозят из России гораздо больше нефти, чем разрешено санкциями ООН, согласно анализу спутниковых снимков.



Также северокорейские военные впервые за десятилетия получают ценную информацию о поле боя, включая инновации в использовании беспилотников, которые меняют современную войну. Война против Украины предоставляет Северной Корее первую возможность испытать свои новые баллистические ракеты KN-23 и KN-24 против западных систем ПВО в реальном бою.