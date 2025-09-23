Ким Чен Ын: КНДР получила новое секретное оружие

23 сентября 2025, 8:45

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна в рамках наращивания оборонного потенциала «заполучила секретное оружие».

«Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала... Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», - отметил он.



Кроме того, он напомнил о строительстве новых эсминцев, что стало «первым важным шагом в становлении морской державы», а также о «безостановочном укреплении стратегических сил и улучшении характеристик серийного вооружения».





