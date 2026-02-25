12-летняя дочь Ким Чен Ына стала "генеральным директором ракетной системы"

25 февраля 2026, 9:15

Лидер КНДР фактически назначил свою дочь куратором ключевых военных структур, пишет The Chosun Ilbo, ссылаясь на данные Национальной службы разведки (NIS) Южной Кореи.

Сообщается, что она получила руководящий пост в Ракетном управлении КНДР, которое контролирует все ядерные и ракетные силы страны. Издание пишет, что дочь Кима получает отчеты от генералов и отдает распоряжения.Похоже, что Ким Чен Ын решил не изобретать велосипед и просто перенял «успешную кадровую политику» Кадырова - если уж назначать, то сразу детей и желательно на что-нибудь стратегически-ракетное.Видимо, следующий шаг - вручить дочери еще пару орденов «за выдающийся вклад в мировую геополитику», ведь семейный подряд в авторитарных режимах - это, похоже, новый стандарт эффективного менеджмента.