25 февраля 2026, 9:15

12-летняя дочь Ким Чен Ына стала "генеральным директором ракетной системы"

Лидер КНДР фактически назначил свою дочь куратором ключевых военных структур, пишет The Chosun Ilbo, ссылаясь на данные Национальной службы разведки (NIS) Южной Кореи.

Сообщается, что она получила руководящий пост в Ракетном управлении КНДР, которое контролирует все ядерные и ракетные силы страны. Издание пишет, что дочь Кима получает отчеты от генералов и отдает распоряжения.

Похоже, что Ким Чен Ын решил не изобретать велосипед и просто перенял «успешную кадровую политику»  Кадырова - если уж назначать, то сразу детей и желательно на что-нибудь стратегически-ракетное.

Видимо, следующий шаг - вручить дочери еще пару орденов «за выдающийся вклад в мировую геополитику», ведь семейный подряд в авторитарных режимах - это, похоже, новый стандарт эффективного менеджмента. 
