Берлін готується до можливих атак дронів

19 марта 2026, 8:15

Міська влада німецької столиці планує запровадити систему виявлення та перехоплення безпілотників.

За планом, місто буде обладнане радіосенсорами з радіусом дії до кількох кілометрів, а також радарами та камерами, зосередженими насамперед у районі урядових будівель.

Видання BILD повідомляє, що розгортання системи заплановано протягом шести місяців, а на проект вже виділено понад кілька мільйонів євро.Залишається відкритим питання, як безпечно збивати дрони, щоб уникнути падіння уламків на місто та можливих жертв.