Цього року у столиці може запрацювати безготівковий розрахунок у маршрутках

15 февраля 2023, 12:45

Міська влада вже розробляє всі необхідні документи. Нині триває робота щодо приєднання приватних перевізників до автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП), повідомив заступник начальника департаменту управління проєктами КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Роман Деркач.

«Для цього потрібне бажання приватних перевізників. Обладнання рухомого складу транспорту приватних перевізників, валідаторами або альтернативними інструментами валідації та обліку оплати проїзду», – говорить Деркач.