Український винахідник створив "Капсулу життя"

10 января 2024, 12:45

"Капсула життя" - збірна сталева конструкція, розроблена для встановлення у квартирах багатоповерхівок, приватних будинках, офісних будівлях та приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію.

Поки що є два варіанти укриття: для 3 та 6 осіб. Габаритні розміри капсули:

▪️ Довжина 2,1 м;

▪️ Висота 2,1 м;

▪️ширина: 1,1 м на 3 особи та 1,4 м на 6 осіб;

▪️матеріал – сталь 5 мм;

▪️Вага 750 кг та 850 кг відповідно;

▪️ Найбільш важка деталь капсули 45 кг.

"Капсула життя" розрахована витримати 99% уламків та дрібних уламків (до 5 мм) внаслідок падіння чи розриву будь-яких боєприпасів. "Капсула життя" не розрахована на пряме влучення.



Собівартість "Капсули життя" - приблизно 70 000 грн.