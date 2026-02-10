ГлавнаяНовости
10 февраля 2026, 12:45

Зеленський пообіцяв енергопідтримку для власників приватних будинків

Як зазначив президент, в Україні буде розширено програми енергетичної підтримки для приватних домогосподарств.


Оцените новость:
  • 0 оценок