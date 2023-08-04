YASNO розпочинає співпрацю з EcoFlow: портативні зарядні станції вже доступні

4 августа 2023, 18:04

Постачальник енергетичних рішень Yasno розширює асортимент пропозицій, включаючи портативні та стаціонарні енергонезалежні системи від бренду EcoFlow.

Це нове партнерство має за мету забезпечити стабільне електропостачання, енергетичну безпеку для українців та формування нових підходів до споживання енергії в майбутньому. В рамках запуску власного інтернет-магазину YASNO, товари від EcoFlow стали ключовим брендом у сфері енергетично незалежних рішень.



Нещодавно компанія Robotics Distribution, ексклюзивний дистриб'ютор продукції EcoFlow в Україні, уклала співпрацю з YASNO, які належать до Групи ДТЕК і є провайдером електроенергії, газу та інших послуг для приватних та корпоративних клієнтів. Партнерство в першу чергу має посилити інноваційний розвиток енергетичної інфраструктури України за принципами діджиталізації, енергоефективності, електромобільності та стратегії переходу на зелену енергію.

“Відключення світла, які почалися у жовтні 2022 року, показали, наскільки ми залежні від електроенергії. Інколи відсутність можливості зарядити телефон уже вибивала з рівноваги. Саме тому зараз кожен повинен подбати про свою енергетичну безпеку та підготуватися до різних сценаріїв. І співпраця YASNO та Ecoflow може в цьому допомогти”, - говорить Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO. - “Клієнти можуть обрати найбільш вдале і зручне для себе рішення в інтернет-магазині постачальника, а про сервіс подбаємо ми”.



У YASNO shop покупці зможуть обрати для себе обладнання для резервного живлення. У мережі енергоофісів постачальника також можна отримати оперативну консультацію спеціалістів, що допоможуть підібрати оптимальне рішення на основі EcoFlow для задоволення всіх потреб в електроенергії. Для підвищення експертизи працівників енергоофісів заплановано серію навчальних семінарів з спеціалістами EcoFlow.



“EcoFlow - це не лише про портативні зарядні станції та сонячну енергетику. Сьогодні ми формуємо користувацькі підходи, опираючись на екосистему рішень, в основі яких енергетична автономність. Технологічні можливості для кінцевого користувача, побутового чи бізнесу, рухаються в сторону полегшення експлуатації, простоті підключення і енергетичної свободи. Фактично, ми говоримо, що кожен власник приміщення, бізнесу може сформувати власну енергетичну інфраструктуру, при цьому забезпечити себе “зеленою” енергією і зменшити навантаження на централізовану систему електропостачання. Будуючи нові житлові комплекси, підприємства, об’єкти соціальної сфери, варто відразу враховувати інтегрування систем автономного живлення.” - Сергій Сілін, експерт з енергоефективних технологій, бренд-менеджер EcoFlow. “Повертаючись до партнерства з YASNO, ми вбачаємо великі перспективи для послаблення тиску на енергетичну систему завдяки впровадженню автономних систем живлення. Зараз ми стартуємо з двох лінійок товарів: River - портативні зарядні станції для побутового та мобільного використання; Delta - лінійка станцій для промислових потреб. Впевнені, наступним етапом стануть більш системні продукти, як, наприклад, системи енергонезалежності EcoFlow Power Kits”, - додає Сергій Сілін.



На сьогодні понад 70 тис. українських родин забезпечені портативним зарядними станціями EcoFlow, при середній сім’ї з 3-ма особами - це понад 200 тис. українців, які з досвіду знають переваги та можливості рішень.



“Пікове зростання потреби відбулося в жовтні-грудні 2022 року, лише за ці місяці кількість користувачів збільшилася до 50 тис. При цьому загальна розосереджена ємність існуючих систем накопичення енергії в Україні від EcoFLow становить понад 91 МВт*год, які поставлено з моменту виходу EcoFlow на ринок України (кінець 2021 року)”, - коментує Валерій Яковенко, співзасновник Robotics Disrtibution. - “І зміни у розуміння важливості енергетичної безпеки запущені. Цей зворотний зв'язок ми отримуємо від наших партнерів. Далі ці тренди будуть посилюватися в напрямку інтеграції автономних систем енергоживлення”.

Вже зараз експерти відзначають, що органічна зацікавленість користувачів в портативних та системних рішеннях живлення зростає, в тому числі серед малого та середнього бізнесу. А можливість широкого використання портативних зарядних станцій, смарт-девайсів (як холодильник Glacier, кондиціонер Wave 2) перетворює такі рішення на стиль життя.Довідково:EcoFlow — світовий виробник технологічних рішень в галузі портативних накопичувачів електроенергії, енергетичних систем для автономного забезпечення будинків з використанням можливостей джерел відновлюваної енергетики. Компанія впроваджує інновації у сфері енергонезалежності та створює умови автономності для будинків, пересувних конструкцій, автомобілів поза центральною електромережею. Глобальний бренд EcoFlow наразі представлений у 83 країнах світу.Robotics Disrtibution - ексклюзивний дистриб’ютор бренду EcoFlow в Україні, компанія спеціалізується на дистрибуції робототехніки, побутової та промислової електроніки, рішень для енергетичної незалежності. Входить в групу компаній DroneUA.