17 сентября 2022, 21:09

Знижки до опалювального сезону від EcoFlow

Стартує акція на товари EcoFlow: портативні зарядні станції лінійок RIVER та DELTA та сонячну панель потужністю 110 Вт.

Тільки з 16.09 по 12.10.2022 року діють знижки до 20% на наступні товари:

RIVER Mini економія 3 000 грн;

RIVER Mini (Wireless) економія 3 000 грн;

RIVER економія 2 000 грн;

DELTA економія 11 000 грн;

DELTA Mini економія 9 000 грн;

Solar Panel 110W економія 2 000 грн.

Портативні зарядні станції лінійки RIVER – помірна вага, щоб легко взяти з собою і достатня ємність, щоб живити навіть електрочайник протягом кількох годин та можливістю під'єднання до 9 пристроїв.

Лінійка DELTA для дому та вашого бізнесу – потужні, з можливістю підключення обігрівачів, опалювальних котлів та живленням до 13 пристроїв одночасно.

Шукайте акційні товари за посиланням: https://ecoflowukraine.com/products/!
Оцените новость:
  • 0 оценок