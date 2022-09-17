Знижки до опалювального сезону від EcoFlow

Стартує акція на товари EcoFlow: портативні зарядні станції лінійок RIVER та DELTA та сонячну панель потужністю 110 Вт.
Тільки з 16.09 по 12.10.2022 року діють знижки до 20% на наступні товари:
RIVER Mini економія 3 000 грн;
RIVER Mini (Wireless) економія 3 000 грн;
RIVER економія 2 000 грн;
DELTA економія 11 000 грн;
DELTA Mini економія 9 000 грн;
Solar Panel 110W економія 2 000 грн.
Портативні зарядні станції лінійки RIVER – помірна вага, щоб легко взяти з собою і достатня ємність, щоб живити навіть електрочайник протягом кількох годин та можливістю під'єднання до 9 пристроїв.
Лінійка DELTA для дому та вашого бізнесу – потужні, з можливістю підключення обігрівачів, опалювальних котлів та живленням до 13 пристроїв одночасно.
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