EcoFlow PowerStream дозволяє використовувати сонячну та міську мережі одночасно

Мікроінвертор PowerStream допомагає використовувати сонячну енергію у вашій мережі й при цьому не потребує відключення від міської.
Фактично ви використовуєте одночасно і згенеровану сонячними панелями енергією і міську мережу.
При високій генерації – ви споживаєте більше енергії сонця, при низькій або вночі – автоматично від централізованої мережі.
Мікроінвертор EcoFlow – доступне рішення для будинків та квартир. Дізнайтесь більше про новинку та отримайте можливість побачити обладнання в роботі на офлайн-презентації вже 2 червня!
Для реєстрації на захід залиште заявку у формі: https://forms.gle/5L2JAMDe19xFCUer9
Дата та час: 2 червня 2023 року о 16:00
Місце: Авторизований магазин EcoFlow, вул. Велика Васильківська, 129.