Варшава планує використовувати тепло з метро для обігріву міста

27 января 2025, 10:15

Місто планує запустити інноваційний проєкт, який дозволить використовувати тепло з інфраструктури метро для живлення варшавської тепломережі.

Тепло, що утворюється через тертя коліс, нагрівання двигунів та присутність пасажирів, буде використане завдяки встановленню теплових насосів.Першою пілотною локацією стане станція метро M2 Bemowo, де вже найближчими тижнями розпочнеться підготовка до встановлення обладнання. Далі планується, що подібні установки з’являться й на інших станціях метро, що дозволить зменшити викиди CO2, покращити якість повітря та підвищити комфорт пасажирів.