Норвежский дата-центр Green Mountain направит "мусорное" тепло на обогрев омаров

23 июня 2021, 11:15

Норвежский оператор дата-центров Green Mountain подписал договор с первой в мире наземной омаровой фермой Norwegian Lobster Farm на поставку отработанного тепла из ЦОД DC1-Stavanger.

«С практической точки зрения это означает, что мы сможем увеличить масштабы производства, снизить технические риски и сэкономить как на капитальных, так и на эксплуатационных расходах, в дополнение к экологическим преимуществам, конечно» — отметил директор фермы Асбьерн Дренгстинг (Asbjørn Drengstig).



Наземное разведение омаров является сложной задачей, но рыночные перспективы очень велики огромны. Особенно с учётом того, что популяция омаров в Европе сокращается. Поэтому технология наземного выращивания омаров разрабатывалась Norwegian Lobster Farm в течении нескольких лет при финансовой поддержке Европейского Союза по программе «Горизонт 2020».



В итоге на её предприятиях используется технология рециркуляции аквакультуры (RAS), а также передовая робототехника, системы компьютерного зрения и автоматический непрерывный мониторинг каждого отдельного омара. Благодаря такой заботе омары вырастают размером с тарелку. Для оптимального роста омару необходима температура морской воды 20 °С, и как раз такая температура получается после охлаждения IT-оборудования ЦОД. Поэтому сточные воды СЖО можно направить непосредственно на ферму.



Наибольшая эффективность может быть достигнута, если ферма будет построена в непосредственной близости от центра обработки данных. Отметим, что совместный прокет Green Mountain и Norwegian Lobster Farm весьма удачно вписывается в инициативу норвежских властей, которые планируют обязать дата-центры и другие промышленные предприятия отдавать «мусорное» тепло на общественные нужды.



DC1-Stavanger использует для охлаждения морскую воду из фьорда с температурой 8 °С. После прохождения контуров охлаждения ЦОД нагретая вода сбрасывается обратно во фьорд. По словам генерального директора Green Mountain, Кристиана Гиланда ( Kristian Gyland), компания долгое время изучала различные способы повторного использования отработанного тепла, но большая часть из них не подходили из-за особенностей расположения дата-центра.

Например, если дата-центры построены в городских жилых районах, вырабатываемое ими тепло можно использовать для обогрева домов. Однако расположение DC1-Stavanger в малонаселённом месте делает централизованное отопление бессмысленной затеей. С другой стороны, проект наземных омаровых ферм в этом случае подходит как нельзя лучше. «Мы надеемся, что сможем распространить эту и подобные концепции и на наши будущие объекты», — прокомментировал Гиланд.

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