Крупнейший авиаперевозчик Норвегии Norwegian вышел на грузинский авиарынок

30 июня 2026, 11:15

Крупнейшая авиакомпания Норвегии и второй по величине авиаперевозчик Скандинавии Norwegian начала выполнять регулярные рейсы в Грузию.

Первый рейс по маршруту Копенгаген-Тбилиси-Копенгаген уже состоялся, полеты будут выполняться дважды в неделю.По данным Министерства экономики Грузии, в летний сезон между Грузией и европейскими странами будут выполняться рейсы по 46 направлениям с общей частотой 170-175 рейсов в неделю. За первые пять месяцев 2026 г. пассажиропоток между Грузией и Европой вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил свыше 952.000 человек.