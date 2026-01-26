Европейские авиакомпании отменяют рейсы в страны Ближнего Востока

26 января 2026, 12:45

Ряд европейских авиакомпаний, включая Air France, British Airways и KLM, приостановили рейсы в некоторые регионы Ближнего Востока, включая Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Air France временно отменил рейсы в Тель-Авив и Дубай 23 и 24 января «в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке». KLM приостановила полеты в Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив до дальнейшего уведомления, избегая воздушного пространства над рядом стран Персидского залива, а также над Ираном, Ираком и Израилем.Отмена рейсов связана с ростом геополитической напряженности в регионе на фоне развертывания военно-морских сил США и угроз Вашингтона в отношении Ирана, что уже ранее вызывало перебои в международной авиации.