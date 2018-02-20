Air France-KLM за 2017 год получила убыток в 274 млн. евро против прибыли ранее

20 февраля 2018, 12:45

Французская авиакомпания Air France-KLM по итогам 2017 года зафиксировала чистый убыток в 274 миллиона евро против прибыли в 792 миллиона евро в 2016 году, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,05 евро против прибыли в 1,30 евро годом ранее. Операционная прибыль выросла в 1,4 раза в годовом выражении - до 1,488 миллиарда евро. Выручка поднялась на 3,8% - до 25,781 миллиарда евро. Объем пассажирских перевозок увеличился на 5,6% - до 98,721 миллиона человек.

По итогам четвертого квартала чистый убыток Air France-KLM составил 977 миллионов евро против прибыли годом ранее в 362 миллиона евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,05 евро против убытка в 0,32 евро за аналогичный отчетный период годом ранее. В 2018 году компания ожидает положительного свободного денежного потока, а также роста расходов на топливо на 150 миллионов евро по сравнению с 2017 годом - до 4,7 миллиарда евро. Напомним, что авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.