Wizz Air надеется на постепенное восстановление трафика в конце лета 2021 года

26 апреля 2021, 17:15

Будапештский авиаперевозчик с низкими ценами Wizz Air объявила, что ожидает чистый убыток в размере до 495 миллионов евро за полный финансовый 2021 год.

Компания сообщила, что в последнем квартале 2021 финансового года она утратила 87 миллионов евро. Несмотря на значительные убытки, авиакомпания по-прежнему делает ставку на постепенное восстановление перевозок в конце лета 2021 года.Хотя пандемия продолжала влиять на финансовую стабильность Wizz Air, генеральный директор Йожеф Варади сказал, что авиакомпании удалось сохранить свои позиции на рынке и она хорошо подготовлена имея достаточно сильный баланс.«…Расширение нашей сети и инвестиции, которые мы вложили в наш флот за последние 12 месяцев, гарантируют, что у нас есть хорошие возможности для возврата к нормальному режиму работы, и мы убеждены, что теперь у нас даже больше возможностей стать структурным победителем в европейском авиационном секторе…».