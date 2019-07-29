WIZZ AIR открывает WIZZ YOUTH CHALLENGE 2019

29 июля 2019, 10:45

Студентов приглашают побороться за шанс выиграть безлимитные летние путешествия с Wizz Air.



Wizz Air объявила об открытии ежегодного студенческого конкурса - WIZZ Youth Challenge. Международный конкурс приглашает студентов университетов и колледжей продемонстрировать свою деловую хватку, критическое мышление и навыки решения проблемных вопросов при работе с бизнес-задачами от команды топ-менеджеров Wizz Air.

В этом году конкурс предлагает студентам представить творческую, инновационную и уникальную идею, которая может быть интегрирована в стратегию устойчивого развития компании Wizz Air, и поможет ей и в дальнейшем оставаться наиболее экологической авиакомпанией Европы.Команды студентов должны зарегистрироваться на сайте https://www.wizzyouthchallenge.com/ до 1 сентября 2019 года. На сайте они получат дополнительную информацию о конкурсе. Те, кто войдет в финальный шорт-лист, будут приглашены представить свою идею руководству Wizz Air в Будапеште 14-15 октября 2019 года.Те, кому посчастливится занять первое место в конкурсе, получат бесплатные авиаперелеты в разветвленной сети Wizz Air, которая состоит из более 650 маршрутов по 147 направлениям, в течение целого года. Кроме того, авиакомпания воплотит идею победителей в жизнь. Команды, занявшие второе и третье места, получат бесплатные билеты WIZZ по направлению, который они выберут.