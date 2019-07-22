Изменения в расписании рейсов Wizz Air в августе 2019

22 июля 2019, 10:45

В период с 3 по 20 августа 2019 на отдельных маршрутах произойдут изменения в частоте выполнения рейсов.



Сегодня авиакомпания проинформирует тех пассажиров, бронирование которых изменились, и предложит им бронирования на альтернативные рейсы (по тому же маршруту, но на другую дату, или по альтернативному направлению), полное возмещение или 120% компенсация стоимости билетов, которая перечисляется на счет WIZZ в форме кредита.

Wizz Air просит прощения у всех пассажиров, которые подверглись неудобств.Важная информация для пассажиров, которые забронировали билеты через турагентства, а не через сайт wizzair.com: такие пассажиры должны связаться с турагентством, поскольку Wizz Air не имеет доступа к электронным адресам или другой, предоставленной пассажирами, контактной информации, что делает невозможным Wizz Air напрямую связаться с ними.Пассажиры, которые звонят из Украины по вопросам изменений в расписании рейсов, могут обращаться в службу поддержки по телефону: +380 89 320 2532. Для звонков из других стран соответствующий номер телефона можно найти по ссылке: https://wizzair.com/uk-ua/informatsiia-ta-posluhy/informatsiia-pro-po...Отменяются рейсы из Киева в:Варшаву - по понедельникам и пятницам;Будапешт - по понедельникам и пятницам;Мемминген - по понедельникам и пятницам;Кельн - по понедельникам и пятницам;Биллунн - по вторникам;Бремен - по вторникам;Берлин - по средам и субботам;Франкфурт - по средам и субботам;Гамбург - по средам;Дортмунд - по четвергам;Ригу - по четвергам;Ганновер - по четвергам;Ларнаку - по субботам;Краков - по воскресеньям;Братиславу - по воскресеньям;Копенгаген - по воскресеньям;Вена - по вторникам и воскресеньям.