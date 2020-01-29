Автоматическая регистрация на рейс от Wizz Air

29 января 2020, 13:45

Wizz Air ввела новую услугу «Автоматическая регистрация на рейс», что позволяет пассажирам получить посадочный талон за 50 часов до перелета.

Система бронирования позволит пассажирам, которые приобрели эту услугу, зарегистрироваться на рейс за 50 часов до вылета, автоматически зарезервирует для них место (случайное или предварительно выбранное) и пришлет посадочный талон на электронную почту. Сервис можно добавить при бронировании рейсов или на странице маршрута путешествия. Автоматическая регистрация включена в пакет WIZZ Plus, но ее можно добавить в Wizz Flex, регистрации в аэропорту, услуги «Универсальный туристический партнер» или WIZZ Priority. Услуга по автоматической регистрации доступна по цене от 1,50 евро за пассажира за один рейс.