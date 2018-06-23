Аэропорт Запорожье ввел электронную регистрацию пассажиров и багажа

23 июня 2018, 12:45

Для пассажиров это означает значительное ускорение обслуживания во время прохождения регистрации и отсутствие необходимости длительное время стоять в очередях, сообщает пресс-служба аэропорта.

Программное обеспечение CREWS CUPPS от компании RESA делает процесс гораздо проще. Теперь пассажиры смогут самостоятельно и заранее получить электронный посадочный талон без печати бумажного. После этого пассажиру остается зарегистрировать багаж, при его наличии. Электронный посадочный талон, как и его бумажный аналог, включает в себя все данные о посадочном месте в самолете, номер рейса и другую информацию по перелету пассажира. Еще одним приятным сюрпризом станет возможность для пассажиров проходить все формальности по модели Fast Track, которая также ускоряет процесс посадки на самолет.

Благодаря этим нововведениям Запорожский аэропорт вышел на новый уровень обслуживания клиентов, и стал еще на шаг ближе к стандартам качества европейских аэропортов.