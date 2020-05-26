Бен-Гурион готовится к приему туристов

26 мая 2020, 10:15

Руководство международного аэропорта Бен-Гурион в Израиле активно разрабатывает план по возвращению к работе.

Новые меры позволят обеспечить безопасные полеты для всех пассажиров. Бен-Гурион — крупнейший аэропорт в Израиле – играет важную роль в экономике страны, и возобновление его работы поможет также и туристической отрасли, пострадавшей от пандемии.

В аэропорту уже принимают соответствующие меры. Отбывающие за границу должны приехать в терминал №3 за четыре часа до рейса и без сопровождающих. Каждый пассажир будет обязан носить маску и пройти процедуру измерения температуры. Люди с повышенной температурой не смогут войти в терминал, и уведомление об этом будет отправлено в авиакомпанию. На входе будут проверяться билеты и заранее оформленные посадочные талоны. Путешественник, который не распечатал его дома или не может показать его в электронном виде, сможет завершить регистрацию в аэропорту с помощью киосков CUSS. Стойки регистрации будут использоваться только для отправки багажа, и обязательным будет соблюдение двухметровой дистанции между пассажирами. При этом предусмотрена частая дезинфекция чемоданов, а по всей территории терминала будут установлены стойки с дезинфицирующими средствами.