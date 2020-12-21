Первая партия вакцины Pfizer прибыла в Израиль

21 декабря 2020, 10:15

Израиль получил первую партию вакцины Pfizer в рамках подготовки к массовой вакцинации. По прибытии специальная комиссия проверила логистику отгрузки и условия хранения вакцины.

Грузовой самолет DHL с грузом от 3000 до 4000 доз вакцины COVID-19 вылетел из аэропорта Брюсселя и приземлился в международном аэропорту Бен-Гурион. После первого полета для проверки логистики транспортировки вакцины 10 декабря 2020 года должно прибыть более 110 000 доз. Израильская фармацевтическая компания Teva будет хранить дозы в требуемых экстремально холодных условиях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн были в аэропорту Бен-Гурион, чтобы получить партию вакцин.

«…Для меня важно, чтобы жители Израиля прошли вакцинацию. Я верю в эту вакцину. Я хочу, чтобы народ Израиля прошел вакцинацию, и поэтому я буду первым…», - сказал Нетаньяху.

Израильское правительство надеется побудить граждан пройти вакцинацию, предлагая различные стимулы. Вакцинированные могут быть освобождены от карантина после возвращения из поездки за границу или контакта с подтвержденным носителем COVID-19.

Напомним, что многие авиакомпании мира еще в ноябре отрабатывали схему загрузки-выгрузки и транспортировки вакцины, как в пределах своих стран, так ы в отдаленные уголки мира. Соединенное Королевство было первой страной, которая разрешила вакцину BioNTech / Pfizer 2 декабря 2020 года. 8 декабря 2020 года страна начала процесс вакцинации. США также начало вакцинацию уже на этой неделе.