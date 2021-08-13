Акции Pfizer — менее рискованная возможность сыграть на вакцинном хайпе

13 августа 2021, 9:45

Во время торгов 10 августа акции Pfizer достигли исторического максимума в $48,57. По данным Bloomberg, предыдущий рекордный максимум составлял $47,44 (апрель 1999 года). Рыночная капитализация Pfizer составляет почти $260 млрд. С начала года акции Pfizer выросли примерно на 27%.



Однако не только акции Pfizer достигли рекордных значений. Вблизи исторических максимумов торгуются акции и других ключевых игроков, связанных с вакциной от COVID-19: Moderna (+251% с начала года) и BioNTech (+337% с начала года).

На наш взгляд, сильный моментум в данных акциях связан с новой волной пандемии в США и историей с бустерной вакциной. По данным института Джонса Хопкинса, среднее число случаев COVID-19 в стране за последние семь дней достигло 108 624, что на 36% больше, чем неделю назад. Новые случаи заражения наблюдаются в основном среди невакцинированных: полный этап вакцинации в США прошло 50% населения.В дополнение к вакцинации оставшейся части населения медицинские власти США активно рассматривают возможность программы бустерной вакцинации для поддержания и усиления иммунного ответа после двух основных доз вакцины. Так, главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN заявил, что «решительно поддерживает» ускоренные бустеры для людей с более слабой иммунной системой. Вероятно, FDA может представить национальную стратегию по бустерной вакцинации против COVID-19 уже в начале сентября. Таким образом, данные факторы усиливают спрос в США на наиболее эффективные вакцины производства Pfizer и Moderna.Ранее министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные о том, что эффективность вакцины в предотвращении COVID-19 снизилась через шесть месяцев после вакцинации. Затем, по совпадению, Pfizer и BioNTech представили предварительные данные испытания бустерной вакцины, согласно которым бустерная третья доза, введенная через 6 месяцев после второй дозы, вызывает сильный иммунный ответ с титрами антител, которые в 5–10 раз превышают значения уровня, полученного после первых двух доз. Немного позже в Израиле, где доля привитого взрослого населения превышает 85%, начали с июля применять третью дозу бустера. Опыт Израиля могут перенять и другие развитые страны: Германия, США, Великобритания.Таким образом, программа бустерной ревакцинации может стать некой сменой парадигмы для бизнеса производителей вакцин: если раньше аналитики в основном полагали, что продажи вакцин от COVID-19 будут, хоть и ярким, но не долгосрочным фактором роста выручки и прибыли, то теперь ревакцинация каждые 6–12 месяцев может позволить генерировать более стабильные уровни прибыли и денежного потока. Это — достаточно спорный момент в долгосрочной перспективе, однако он оказался достаточным, чтобы вывести котировки PFE, MRNA и BNTX на максимумы. Так, Pfizer в 2021 году планирует поставить 2,1 млрд доз вакцин и произвести еще до 3 млрд доз к концу года. Компания теперь ожидает заработать около $33,5 млрд от продаж вакцины в 2021 году по сравнению со своей предыдущей оценкой в $26 млрд и консенсус-прогнозом в $26,6 млрд. А в случае принятия бустерной программы оценка на конец 2021 года может быть пересмотрена еще выше.Но все же нужно отметить, что продажи вакцин создали высокую базу выручки для Pfizer, поддерживать которую в длительной перспективе будет не так просто: за 2 квартал 2021 г. общий объем выручки компании увеличился на 86% (рост на 10% без учета продаж вакцины COVID-19). Однако общий рост выручки может замедлиться в течение следующих 1,5–2 лет, поскольку спрос на вакцину COVID-19 смещается в сторону развивающихся рынков, где ценообразование ниже. На наш взгляд, можно предполагать, что в долгосрочной перспективе объем продаж вакцины от COVID-19 кратно снизится от пандемических максимумов и стабилизируется на уровне менее $5 млрд в год. Главным фактором спроса будет поставка бустерных прививок для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Тем не менее, существует потенциал роста за счет однократных крупных поставок в случае разработки вакцины для новых вариантов вируса. Pfizer уже изучает новую вакцину от дельта-варианта, несмотря на сильный уровень защиты, предполагаемый нынешней вакциной.В целом, на наш взгляд, акции PFE торгуются на уровнях, близких к свой справедливой стоимости. Pfizer показывает хорошие операционные результаты и без учета вакцин от COVID-19: выручка во 2 кв выросла на 10% г/г до $11,1 млрд, продажи по франшизе Prevnar (пневмококковая вакцина с адресным рынком на треть больше, чем у препарата конкурентов Merck) выросли на 34% г/г. При этом продажи в онкологическом бизнесе, втором по величине источнике прибыли компании, выросли на 16% г/г. Однако, по нашему мнению, не стоит сильно ориентироваться на достаточно низкие мультипликаторы 12x P/E и 4x EV/Sales, «искаженные» влиянием пиковых продаж вакцин COVID-19 на финрезультаты 2021 года. Результаты по итогам 2022 года и 2023 года, вероятно, снизятся, поскольку появление новых вакцин снижает цены и спрос на вакцину Pfizer, а пандемия может перейти в затухающую фазу.Но диверсифицированный бизнес PFE может быть все же менее рисковым вариантом для инвесторов, желающих поучаствовать в вакцинном «хайпе». Так, акции Modena, специализирующиеся в основном на вакцине от Covid-19, оценены в 7.9x EV/Sales и 15.5x P/E по прогнозам на 2022 год. Однако, по мере завершения массовой вакцинации, выхода на рынок и роста производства более дешевых конкурирующих вакцин, финансовые результаты и, соответственно, оценка стоимости акций Moderna могут иметь тенденцию к снижению. Мультипликаторы компании, основанные на прогнозных результатах за 2024 год, выглядят уже не так интересно: 21.4x EV/Sales и 75x P/E.Moderna планирует заняться дальнейшим развитием технологии м-РНК вакцин для борьбы с другими инфекционными заболеваниями, а также выпуском препаратов для борьбы с онкологий, заболеваниями сердца, редкими наследственными болезнями. Однако данные исследования и разработки длятся годами, и результат выхода нового препарата на рынок очень неопределенный. К тому же риск появления побочных эффектов вакцины от Covid-19 отразится на акциях Modena гораздо сильнее, чем на акциях Pfizer.