COVID-сертификат в "Дії" у которого истек срок, не исчезнет из приложения

6 мая 2022, 13:45

«Теперь, если у вашего COVID-сертификата в «Дії» истек срок действия, он не исчезнет из приложения, а будет недействительным. Таким образом мы хотим оставить в приложении историю вашей вакцинации от COVID», – сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что это важно для людей, которые потеряли связь со своим семейным врачом или же эвакуировались в пределах Украины или за границу.«Они смогут показать медработнику, сколько у них вакцин – одна, две или бустерная доза», – добавил Федоров.