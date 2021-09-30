Сроки поставок iPhone 13 вырастут ещё сильнее: во Вьетнаме "вспышка" COVID-19

30 сентября 2021, 13:15

Потенциальным покупателям iPhone 13-й серии придётся запастись терпением — сроки поставок новинок увеличиваются из-за всплеска COVID-19 во Вьетнаме, где производятся составляющие части для смартфонов.

Перебои с поставками, которые могут затянуться до средины октября, связаны с ограничением производства компонентов для модулей камер всех четырёх моделей серии.



Представленные в этом месяце iPhone 13 оснащены усовершенствованными камерами, которые захватывают больше света для получения хороших снимков при плохом освещении. Apple опирается на более чем дюжину компаний, производящих компоненты во Вьетнаме, который с апреля борется с распространением COVID-19, в основном в деловом центре Хошимин и соседних промышленных провинциях. Помимо прочего, на днях некоторые поставщики Apple в Китае приостановили производство на несколько дней, чтобы обеспечить соблюдение новых более жёстких правил энергопотребления.