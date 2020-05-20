Четыре новых подхода к мониторингу пациентов с COVID-19

20 мая 2020, 10:15

COVID-19 перевернул с ног на голову практически все аспекты медицинской помощи, от управления цепочками поставок до элементарного человеческого общения с пациентами.

Поскольку новый коронавирус затрагивает организации в сфере здравоохранения по всему миру, он обнажает все проблемы, в том числе недостатки эффективности процессов, пробелы в уходе за больными. Это влечет за собой необходимость в надежных решениях для мониторинга пациентов. Вполне логично, что сейчас внимание в основном приковано к нехватке аппаратов ИВЛ. Однако любой пациент на ИВЛ должен быть подключен и к монитору. Кроме того, в больницы поступает много людей, которые не нуждаются в немедленной респираторной поддержке, но при этом необходимо постоянное наблюдение за их состоянием.

Специалисты, которые сейчас находятся на передовой здравоохранения и борются с COVID-19, рассказывают нам, какие сложности претерпевают их учреждения. Многие из них уже на грани своих возможностей: ресурсов не хватает, палаты переполнены. К тому же врачи, которые обеспечивают уход за пациентами, сталкиваются с профессиональным выгоранием и вынуждены постоянно беспокоиться о своем благополучии и здоровье своих близких. Больничные мониторы играют ключевую роль в контроле состояния пациентов с COVID-19. Их применение уменьшает количество непосредственных контактов врачей и медсестер с зараженными и помогает поддерживать качество медицинской помощи при минимальном риске для персонала. Ниже представлены четыре новых подхода к использованию решений для мониторинга, которые применяют наши клиенты, чтобы адаптироваться к наплыву заболевших, быть в курсе состояния пациентов и снижать риск заражения врачей.Многие клиники внедряют инновационные способы использования существующих мониторинговых систем. Некоторые применяют фетальные мониторы для пациентов без острых симптомов COVID-19 или анестезиологические аппараты для базового наблюдения. В ответ на рост количества госпитализаций организации все чаще ищут современные решения для мониторинга, которые могут адаптироваться к конкретным потребностям и интегрироваться с другими системами и устройствами для создания центральных узлов наблюдения за состоянием больных. Поскольку клиники все чаще превращают обычные отделения, такие как операционные блоки, в отделения интенсивной терапии, персонал может не обладать подготовкой, необходимой для наблюдения за пациентами в критическом состоянии. И здесь на помощь приходят технологии. В некоторых больницах интегрируют сразу несколько режимов мониторинга для одного пациента или одновременно используют уведомления из других систем, чтобы предоставить врачам комплексную картину его состояния. Очевидна потребность в решениях для мониторинга, которые могут использоваться за пределами палат, адаптироваться к объемам работы и снабжать врачей целостными данными о жизненно важных показателях, сводя к минимуму контакты персонала с носителями коронавирусаЕще один способ масштабирования пропускной способности отделения интенсивной терапии – использование инновационных практик удаленного мониторинга. Передовые клиники, такие как Northwell в Нью-Йорке, делятся своими рекомендациями по использованию телемедицинских решений для ОРИТ, с помощью которых пациенты наблюдаются дистанционно из централизованного виртуального центра медицинской помощиСейчас неприспособленные для инфицированных больных подразделения часто перепрофилируют для пациентов с COVID-19. И когда пациента перемещают между отделениями, могут происходить перебои при сборе необходимых данных, таких как частота дыхания, насыщение кислородом и показатели артериального давления. Клиники нуждаются в передвижных мониторах, которые интегрируются со стационарными. Сейчас потребность в мобильных беспроводных системах мониторинга как никогда ощутима, ведь с ними врачи могут следить за состоянием пациента на каждом этапе оказания помощи. Благодаря беспрерывному получению данных подобные технологии оказываются незаменимыми, когда специалистам необходимо все время иметь под рукой наиболее актуальную и точную информацию о здоровье человека. Это особенно важно для пациентов с COVID-19, чье состояние может изменяться стремительно и неожиданно.Поскольку медицинские учреждения с каждым днем узнают все больше о механизмах передачи коронавируса, его симптомах и процессе восстановления после COVID-19, целостные данные о пациенте, полученные в режиме реального времени, имеют первостепенное значение. Врачи на передовой отмечают важность легкого доступа к истории болезни, поскольку она помогает понять риск для каждого человека, особенно при наличии хронических заболеваний или ослабленной иммунной системе – это факторы риска при COVID-19. Отслеживание минимальных изменений и тенденций в состоянии больного в клинике может спасти его жизнь и жизни других людей, поскольку в распоряжении врачей будет больше данных о поведении вируса.Кроме того, мы видим гораздо больший фокус на профилактику и раннее выявление заболевания. Врачам нужны технологии, которые помогают сортировать по приоритетности уведомления от мониторов состояния, а также упрощают рабочие процессы и позволяют специалистам оставаться сконцентрированными на сигналах системы. Например, технологии раннего предупреждения (EWS) создают единый контрольный показатель, который предупреждает медицинских работников, если у пациента проявляются ухудшения. Таким образом врачи могут быстро подключиться и вовремя предотвратить развитие осложнений. Эта технология также адаптирована к конкретным потребностям пациентов с COVID-19 и способна оценивать ключевые показатели, такие как уровень кислорода в крови.В борьбе с COVID-19 одна из задач наших клиентов – минимизировать контакты персонала с зараженными людьми и медицинскими приборами, продолжая заботиться о пациентах с коронавирусом наилучшим образом. Однако во многих клиниках приняты устаревшие процессы мониторинга и обхода пациентов, которые требуют значительного количества человеческого взаимодействия для получения необходимой информации. Системы здравоохранения ищут способы снижения риска для персонала: например, в некоторых учреждениях используют удлинители, которые позволяют устанавливать мониторы и инфузионные насосы вне палат. Таким образом исключаются лишние контакты и экономятся комплекты СИЗ. Также больницы нередко внедряют решения для удаленного прикроватного мониторинга и применяют пульты дистанционного управления.Мы предполагаем, что после пандемии продолжит расти спрос на бесконтактные решения для мониторинга пациентов, например, на носимые биосенсоры или системы на основе видеокамер. Такие технологии могут стать отличным методом снижения рисков заражения медицинского персонала. Помимо мониторинга состояния пациентов с COVID-19 эти инструменты будут полезны для внебольничного ухода и установят новый стандарт дистанционного контроля состояния людей, особенно тех, у кого есть хронические заболевания.