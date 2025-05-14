Укроборонпром з Rheinmetall будуть разом виготовляти 155-мм боєприпаси

14 мая 2025, 9:15

Укроборонпром уклав з Rheinmetall Меморандум про співпрацю щодо можливості створення ще одного спільного підприємства. Це відбулося 13 травня у Мадриді.



Сторони домовилися, що вони мають намір на підставі майбутніх окремих договорів співпрацювати щодо створення на території України виробничих потужностей з виготовлення артилерійських боєприпасів.

"Повномасштабна війна довела, що потреба в артилерійських снарядах є величезною, а наявних спроможностей підприємств не вистачає для її повного покриття. Тому кожен новий боєприпасний завод, кожна нова виробнича лінія є критично важливими для забезпечення війська. Ми маємо використовувати всі можливості для створення таких потужностей", – розповів Генеральний директор Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" Олег Гуляк.Нагадаємо, у червні 2024 року розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки першого спільного підприємства Укроборонпрому та Rheinmetal.