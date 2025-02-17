Укроборонпром і Thales International SAS створять спільне підприємство

17 февраля 2025, 13:15

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» і компанія Thales International SAS підписали угоду про розбудову спільного підприємства.

Йдеться про створення передових технологічних рішень та забезпечення оптимізованої та оперативної підтримки у сферах протиповітряної оборони, радарних систем, радіоелектронної боротьби, тактичного зв’язку та оптико-електронних систем.Підписання угоди відбулося на полях Мюнхенської безпекової конференції за присутності Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.«Практичними наслідками партнерства з Thales International SAS стануть щільніше закриття українського неба від російських загроз і набуття нашими зброярами нового досвіду роботи з найсучаснішими технологіями. Це черговий крок до створення на базі нашої оборонки Арсеналу вільного світу», – зазначає Генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Олег Гуляк.«Українська оборонна промисловість вже тривалий час співпрацювала з Thales International SAS, і я радий, що ця співпраця поглиблюється до створення спільного підприємства. Дякую партнерам за підтримку нашої оборонки й сміливість працювати в Україні», – підкреслює Герман Сметанін.