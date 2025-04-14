Підприємства Укроборонпрому збільшують виробництво

14 апреля 2025, 8:45

В умовах повномасштабного вторгнення підприємства Укроборонпрому не лише стабільно працюють, але й збільшують обсяги виробництва та забезпечують Сили оборони новітнім озброєнням.

Про це розповів ЗМІ та експертам Генеральний директор Товариства Олег Гуляк.

У 2024 році підприємства компанії збільшили обсяги виробництва втрічі проти показників 2023 року. При цьому частка нових або модернізованих озброєнь та військової техніки торік становила 96%. Також обсяги контрактації торік збільшилися на 36% порівняно з 2023 роком.Підприємства Компанії мають чималий потенціал для подальшого розвитку: торік середня завантаженість потужностей з виробництва становила 75%, з ремонту – 66%.«Ми маємо здобутки та маємо виклики, на які щоденно даємо гідні відповіді. Завдяки розвитку міжнародного партнерства прагнемо залучати до нас іноземні технології, працюємо над підвищенням конкурентоздатності продукції, шукаємо та знаходимо шляхи подолання дефіциту продуктів спеціальної хімії тощо. Водночас ми непогано просуваємося щодо створення нових зразків озброєнь у напрямках безпілотних систем, високоточного озброєння та інших. Я вдячний всім працівникам наших підприємств за їх сміливість, професійність, сумлінну працю та результат, якого вони досягають», – зазначає Генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Олег Гуляк.