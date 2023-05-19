"Укроборонпром" почав співробітництво з Rheinmetall

«Укроборонпром» і один зі світових лідерів оборонної галузі – німецька компанія Rheinmetall – уклали угоду про стратегічне партнерство. Мета – зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства.
«Якнайшвидше задоволення нагальних потреб України в її боротьбі за свободу та демократію є для нас надзвичайно важливою справою. Завдяки своєму досвіду та можливостям Rheinmetall має усе, щоб бути цінним і потужним партнером для України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Своєю чергою Укроборонпром на чолі з Юрієм Гусєвим є дуже надійним партнером для нас», – наголосив виконавчий директор німецької компанії Армін Паппергер.
Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських й німецьких фахівців.
«Для мене велика честь створити спільне підприємство між одним із провідних світових виробників оборонної промисловості Rheinmetall і Укроборонпромом, який збільшив виготовлення озброєння та військової техніки попри численні російські ракетні обстріли. Працюючи на перемогу 24/7, Укроборонпром може зробити ще більше. Ми вдячні Rheinmetall за готовність допомогти нам перемогти росію», – зазначив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.
Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.