Укроборонпром запрошує німецьких зброярів до спільного партнерства

14 июня 2024, 10:15

Підприємства Укроборонпрому збільшують обсяги виготовлення озброєнь, опановують нову для себе продукцію зразків НАТО та запрошують до співпраці оборонну промисловість Німеччини.

Про це розповів Генеральний директор Компанії Герман Сметанін під час Німецько-Українського форуму оборонних індустрій DFNC1: German Edition. Захід відбувся сьогодні, 13 червня, у Берліні.Керівник Товариства навів приклад успішної співпраці з Rheinmetall, у рамках якої нещодавно в України відкрили цех з відновлення та обслуговування німецької бронетехніки. Надалі на цьому майданчику планують розпочати виробництво бойових броньованих машин.«Попри усі виклики повномасштабного вторгнення ми вистояли та розвиваємося. Я запрошую зброярські компанії Німеччини долучитися до наших зусиль з масштабування виготовлення озброєнь», – зазначив на форумі Герман Сметанін.Також очільник АТ «Українська оборонна промисловість» розповів про загальну динаміку зростання виробництва, пріоритетні напрямки роботи Товариства та його підприємств, реформу корпоративного управління тощо.