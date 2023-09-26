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26 сентября 2023, 14:15
Україна виробляє свої ракети за кордоном, – Данілов
Це пов’язано з тим, що РФ вже била по місцям виготовлення ракет.
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