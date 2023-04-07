Пентaгон вже уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для ЗСУ

7 апреля 2023, 10:45

Пентaгон вже уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams, які будуть передані Україні.



Кошти виділили в межах Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Вона передбачає укладення міністерством відповідних контрактів із виробниками, а не надання тієї чи іншої техніки та засобів безпосередньо із запасів Пентагону.