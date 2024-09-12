Пентагон замовив ракет у Raytheonна $1,2 млрд.

12 сентября 2024, 13:15

Пентагон уклав контракт на майже $1,2 млрд із концерном Raytheon на виробництво вдосконалених ракет середньої дальності AMRAAM класу "повітря-повітря".

Їх, зокрема, постачатимуть і в Україну — пресслужба Пентагону.



Зазначається, що передбачено виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також іншого обладнання для інженерно-технічної підтримки виробництва.



Роботи будуть виконуватися в Тусоні (штат Арізона) і будуть завершені до 31 грудня 2028 року.

"Цей контракт передбачає закордонні військові продажі до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Великої Британії", зазначили в оборонному відомстві США.