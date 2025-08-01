Пентагон замовив ракети на $3,5 млрд для України та союзників

Йдеться про виробництво авіаційних ракет середньої дальності AIM-120 AMRAAM, які використовуються на F-16.
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