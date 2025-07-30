ЗСУ отримали вже 7 ППО IRIS-T SLM

30 июля 2025, 8:45

До кожної системи, яку зараз виробляють для нас у Німеччині, входять три пускові установки SLM, тобто середньої дальності, і дві пускові SLS, тобто короткої дальності. Це – єдиний комплекс.



Утім, балістику ефективніше збивають тільки Patriot. Ніби були випадки, коли IRIS-T вдавалося збити балістичну ракету, але все ж у цих систем – інше призначення.