Об этом канцлер ФРГ заявил на национальном брифинге после заседания Европейского совета в Брюсселе. Это шестая IRIS-T SLM. Еще две пусковые установки будут доставлены до конца года.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 14:45
Германия передала Украине еще одну ЗРК IRIS-T SLM — Шольц
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Испанцам официально разрешат меньше работать
- Безопасность | Сегодня, 13:45
В ближайшие дни США объявят о новом пакете помощи Украине — Reuters
- Безопасность | Сегодня, 13:15
В США истребили крупнейших в мире "шершней-убийц"
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Різдвяний розпродаж гаджетів ОРРО розпочався
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Байрактар: Турция - мировой лидер на рынке дронов
- Интернет | Сегодня, 12:02
Чому арбітражники обирають клоакінг: огляд популярних сервісів
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Працівники Amazon у США готуються до страйку
- Связь | Сегодня, 11:35
Швидкі SSD VDS у Польщі для оптимізації Вашого бізнесу!
Последние материалы
- Фотогалереи | Сегодня, 12:48
Незвичайний мод на базі Dark Base Pro 901 White та Silent Loop 200
- Обзоры | 16 декабря, 12:52
be quiet! Pure Base 500DX – ARBG-корпус для прогресивного ПК
- Обзоры | 7 декабря, 21:00
ColorWay CW-STM01-24H - добовий таймер-розетка
- Обзоры | 7 декабря, 19:59
Gelius Amazwatch Ultra GP-SW011 Titan – металевий корпус, цікавий функціонал та AMOLED-дисплей
- Обзоры | 3 декабря, 22:34
Cougar Screamer-X – цей звук сподобається професіоналам
- Обзоры | 29 ноября, 13:10
ColorWay CW-LD03 - світлодіодна LED-стрічка, що працює від повербанка
- Фотогалереи | 27 ноября, 23:54
В канадской Альберте начался сезон "световых столбов"
- Фотогалереи | 17 ноября, 19:41
Як виглядає аеропорт Луксор, Єгипет
- Обзоры | 17 ноября, 12:43
Maxxter MX-CHR-1224V25M – інтелектуальний зарядний пристрій для АКБ
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Різдвяний розпродаж гаджетів ОРРО розпочався 5.00
- Гаджеты | 16 декабря, 0:21
OPPO AED Україна презентувала нові TWS навушники OPPO Enco Air4 5.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
Германия передала Украине еще одну ЗРК IRIS-T SLM — Шольц 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Испанцам официально разрешат меньше работать 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:45
В ближайшие дни США объявят о новом пакете помощи Украине — Reuters 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:15
В США истребили крупнейших в мире "шершней-убийц" 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Байрактар: Турция - мировой лидер на рынке дронов 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:02
Чому арбітражники обирають клоакінг: огляд популярних сервісів 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Працівники Amazon у США готуються до страйку 0.00