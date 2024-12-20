20 декабря 2024, 14:45

Германия передала Украине еще одну ЗРК IRIS-T SLM — Шольц

Об этом канцлер ФРГ заявил на национальном брифинге после заседания Европейского совета в Брюсселе. Это шестая IRIS-T SLM. Еще две пусковые установки будут доставлены до конца года.

