ГлавнаяНовости
1 сентября 2025, 9:15

Україна могла отримати ще одну батарею Iris-T, - ЗМІ

Про це із посиланням на джерела пише German Aid to Ukraine. Якщо німецька сторона передала додаткову батарею, то це вже має бути восьма система Iris-T SLM на озброєнні України.


Оцените новость:
  • 0 оценок