Германия передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T до конца года

27 ноября 2024, 9:45

"Следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель до Рождества. Но наша поддержка будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля — предложенной в Германии дате федеральных выборов", — заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг в Киеве.

Он также рассказал, что в последние дни Германия передала Украине артиллерийские гаубицы, танки, БМП Marder, а также начала программу ударных беспилотников.