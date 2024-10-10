Германия анонсирует существенную военную помощь Украине

10 октября 2024, 13:15

Как сообщил глава Специального штаба по Украине в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг, только за прошедшую неделю Украина получила от ФРГ два ЗРК IRIS-T–SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности).

По его словам, Берлин сейчас осуществляет поставки военной техники и боеприпасов для украинских военных и в дальнейшем будет поддерживать Украину.В частности, Кристиан Фрейдинг напомнил о полученном одобрении от Бундестага на выделение дополнительных 400 млн евро только на 2024 год.«Это позволит нам реализовать в этом году в общей сложности 50 проектов общим объемом 1,4 млрд евро», - завил генерал в интервью RND.До конца года Германия намерена передать Украине еще 2 зенитные системы, новые БМП, танки и артиллерийские боеприпасы.