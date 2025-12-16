ГлавнаяНовости
16 декабря 2025, 14:45

Германия поставила в Украину две обещанные ПВО Patriot, а также девятую IRIS-T

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время открытия заседания "Рамштайн", пишет "Укринформ".

Писториус также сообщил, что в следующем году Германия передаст "значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из наших запасов для усиления противовоздушной обороны Украины".
Оцените новость:
  • 0 оценок