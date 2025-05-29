Германия выделит на поддержку Украины €5 млрд — Писториус

29 мая 2025, 10:45

Министр обороны ФРГ Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании поставок дальнобойного оружия украинского производства.

Кроме того, был заключен контракт между Украиной и немецкой военной промышленностью.Значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть произведено в 2025 году и быстро поступить в ВСУ — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель.Германия также продолжит поставлять боеприпасы. Помимо поставок артиллерийских боеприпасов, уже обещанных на 2025 год, планируется поставка дополнительных комплектов боеприпасов для различных систем вооружения, в том числе для систем ПВО. Кроме того, Германия поставляет Украине дополнительные системы наземного вооружения и стрелковое оружие.Также министр обороны Украины и немецкая оборонная компания Diehl подписали контракт на поставку в Украину систем ПВО и соответствующих боеприпасов.