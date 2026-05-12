Financial Times: Германия возобновляет попытки купить Tomahawk у США

Германия возобновила попытки добиться от США поставок крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon, сообщает Financial Times.

Это произошло после того, как Пентагон отказался от планов разместить в ФРГ американский батальон с дальнобойными системами.



По данным издания, министр обороны ФРГ Писториус сейчас готовит поездку в Вашингтон, где планирует добиться возобновления обсуждения заявки Берлина на покупку вооружений большой дальности. При этом, отмечается, что поездка зависит от того, удастся ли согласовать встречу Писториуса с главой Пентагона Хегсетом. Представитель Минобороны Германии подтвердил газете, что закупка доступных на рынке систем вооружений «по-прежнему запланирована», а предварительный запрос в адрес властей США уже направлен. Согласно изданию, в Берлине рассматривают покупку американского дальнобойного вооружения как «элемент сдерживания России».