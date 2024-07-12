США разместят оружие дальнего радиуса действия в Германии

12 июля 2024, 11:15

Это сделают начиная с 2026 года, чтобы укрепить НАТО и обеспечить европейскую оборону.

По заявлению представителей Берлина и Вашингтона, эпизодическое развертывание является подготовкой к долгосрочному размещению ряда вооружений, в том числе ракет SM-6, крылатых ракет Tomahawk и в будущем даже гиперзвукового оружия, которое имеет "значительно больший радиус действия, чем нынешние наземные системы в Европе".Как пишет Bild, американские крылатые ракеты, как и немецкая система вооружения Taurus, способны преодолевать большие расстояния и уничтожать на территории противника военные цели — командные центры, бункеры и радарные установки.Если Tomahawk запускаются с мобильных пусковых установок, кораблей или подводных лодок, то ракеты Taurus — с самолётов.