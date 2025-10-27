Рютте: Решение о Tomahawk находится на рассмотрении Трампа

На пресс-конференции в Лондоне генсек НАТО рассказал, что обсуждал возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk на встрече с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе.
Он подчеркнул, что в целом какое оружие поставлять — это суверенное решение каждой страны.
"Конечно, мы с президентом это обсуждали. Вопрос находится на рассмотрении президента. Но, опять же, это будут решать США", — сказал Марк Рютте.
