27 октября 2025, 9:45

Рютте: Решение о Tomahawk находится на рассмотрении Трампа

На пресс-конференции в Лондоне генсек НАТО рассказал, что обсуждал возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk на встрече с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе.



Он подчеркнул, что в целом какое оружие поставлять — это суверенное решение каждой страны.



"Конечно, мы с президентом это обсуждали. Вопрос находится на рассмотрении президента. Но, опять же, это будут решать США", — сказал Марк Рютте.

